Im Frühjahr 1922 meldete der Bäckermeister Johann Peter Gemein seinen kleinen Betrieb auf der Hochstraße in Kruft beim Gewerbeamt in Koblenz an und legte damit den Grundstein für eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte: Die von seiner Ehefrau Katharina und ihm gegründete Bäckerei firmiert heute unter dem Namen Eifeler Backstube und ist mit sieben Filialen in der Region zwischen Mayen und Koblenz vertreten.