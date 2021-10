Der Bergbau hat in der Pellenz eine lange Tradition: Bereits die Römer betrieben in der Region Steinbrüche, davon zeugen zahlreiche unterirdische Stollen. Der Gesteinsabbau hat in der Pellenz aber auch eine Gegenwart – und eine Zukunft: Die Neuwieder AG für Steinindustrie will bestehende Abbauflächen zwischen Plaidt, Kretz und Andernach deutlich erweitern.