Pilotprojekt in Andernach: Neues Funknetzwerk meldet freie Parkplätze

Der Parkplatz in den Andernacher Rheinanlagen gegenüber dem Geysirzentrums ist bei Einheimischen wie Touristen gleichermaßen beliebt: Wer dort parkt, profitiert von kurzen Laufwegen an den Rhein, in die Altstadt, aber auch zum St.-Nikolaus-Stiftshospital. Dementsprechend gut sind die Stellplätze tagsüber ausgelastet. Eine neue digitale Anwendung erlaubt es Nutzern nun, sich im Vorfeld darüber zu informieren, ob auf dem Parkplatz an der Konrad-Adenauer-Allee noch ein Stellplatz für den eigenen Wagen verfügbar ist – ohne selbst eine Runde über die Fläche zu drehen: Unter dem Unterpunkt „Smart Parking“, der auf der Internetseite der Stadt www.andernach.de anklickbar ist, gelangen Interessierte auf eine Grafik, die anhand grüner Punkte live anzeigt, welche Parkplätze momentan frei sind.