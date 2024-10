Plus Andernach

Pilotprojekt erfolgreich: Andernacher Klinik bekommt weitere Verstärkung aus Myanmar

i Der kaufmännische Direktor der RMF, Thorsten Junkermann (links), Pflegedirektorin Yvonne Brachtendorf (2. von rechts) und die Mitglieder des Vereins Myanmar-Partner begrüßten nach der Ankunft der ersten Gruppe im April vier weitere angehende Pflegeauszubildende aus dem südostasiatischen Land. Foto: Martina Koch

Aufregende Monate liegen hinter den fünf jungen Frauen aus Myanmar, die im April vermittelt vom Verein Myanmar-Partner ihren Dienst an der Rhein-Mosel-Fachklinik (RMF) Andernach aufgenommen haben. Was sie in dieser herausfordernden Zeit erlebt haben, erzählen die angehenden Pflegekräfte jetzt bei der Begrüßung von vier weiteren Mitstreiterinnen aus Myanmar, die kürzlich in Andernach angekommen sind.