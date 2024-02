Die Tochtergesellschaft der Westenergie AG baut im Auftrag der Westconnect GmbH in Pillig das Glasfasernetz in FTTH-Bauweise („Fiber to the Home“) aus, verlegt also die Glasfaserleitungen direkt bis ins Gebäude. Im Zuge des Glasfaserausbaus modernisiert Westnetz auch das Stromnetz in der Ortsgemeinde und tauscht vorhandene Niederspannungsfreileitungen gegen Erdverkabelung aus, teilt die Westnetz GmbH mit.