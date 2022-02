In wenigen Tagen erscheint die „Dorfschelle“, die Pflichtlektüre der Jecken in der Pellenzgemeinde. Auch wenn anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Großen Karnevalsgesellschaft 1971 in Plaidt Corona bedingt keine Jecken feiernd und mit „Plääd-Alaaf-Rufen“ durch die Straßen ziehen, so ist das Reaktionsteam der Dorfschelle dennoch der Tradition treu geblieben, auch in diesem Jahr das facettenreiche karnevalistische Geschehen zu beleuchten.