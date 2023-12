Für die Pflege wird viel Nachwuchs hierzulande gesucht – in Mayen werden junge Männer und Frauen optimal auf die Berufsbilder in diesen Mangelberufen eingestellt. Die Carl-Burger-Schule in Mayen bietet seit Sommer 2020 die bundesweit einheitlichen generalistischen Pflegeausbildung an.