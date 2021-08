Traumpfade und Traumpfädchen sind mit das Beste, was Wanderer in Deutschland finden können. Damit diese erstklassigen Wanderwege top in Schuss bleiben, müssen sie von geschulten Wegepaten regelmäßig überprüft und „gewartet“ werden. In normalen Zeiten setzen Rhein-Mosel-Eifel-Touristik (Remet) und die zuständigen Kommunen früh nach Eröffnung der neuen Wege auf Nachhaltigkeit, um die hohe Qualität dieser Premium-Spazierwanderwege zu gewährleisten.