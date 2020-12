Plaidt/Andernach

Stolze 51 Jahre ist das Pellenzbad in Plaidt, welches gemeinsam von den Gemeinden Plaidt und Saffig sowie der Stadt Andernach betrieben wird, inzwischen alt. In den vergangenen Jahren haben die drei Kommunen, die sich zum Zweckverband Frei- und Hallenbad Pellenz zusammengeschlossen haben, immer wieder in die Ausstattung der nach wie vor beliebten Einrichtung investiert – etwa vor rund zweieinhalb Jahren in ein neues Kinderbecken sowie die Modernisierung von Teilen der Badetechnik.