Unter strengen Hygienevorschriften durften am Mittwoch in Rheinland-Pfalz die Freibäder ihre Pforten wieder öffnen, auch in der Region wie im Pellenzbad und in Winningen. Doch nicht alle Bäder gingen an den Start. Keine Abkühlung war am Mittwoch bei 28 Grad in Mendig in Sicht. In der Vulkanstadt müssen sich die Badegäste noch bis zum 12. Juni gedulden, ehe sie den ersten Sprung ins kühle Nass wagen können. Auch in Münstermaifeld musste die Öffnung des Freibads verschoben werden.