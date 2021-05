Pellenz schafft drei neue Schnellteststationen – Nun gibt es auch Angebote in Plaidt, Nickenich und Saffig

In Kooperation mit zwei weiteren Anbietern baut die Verbandsgemeinde (VG) Pellenz ihr Corona-Schnelltestangebot aus und bietet jetzt drei neue Schnellteststationen. Darüber informiert die VG in einer Pressemitteilung. Ab sofort können Termine für die Corona-Teststationen in Nickenich, Plaidt und Saffig gebucht werden. „Wir sind sehr froh, dass wir unser Angebot durch die Initiative von Marco Dworschak in Plaidt und Saffig sowie Jannik Böffgen in Nickenich nochmals ausweiten können. Zudem haben wir unsere Kapazitäten im Corona-Schnelltest Drive-in in Mendig um 25 Prozent erweitert. Denn sobald mit sinkenden Infektionszahlen und der ,Negativbescheinigung' neue Freiheiten, wie etwa Gastronomie- oder Kinobesuche, möglich sein werden, ist es wichtig, dass wir der Bevölkerung ein umfängliches Testangebot bieten können“, erklärt Stephan Ristow, Fachbereichsleiter Bürgerdienste.