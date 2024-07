Plus Pellenz

Pellenz: CDU geht bei Beigeordnetenwahl leer aus und ist sauer

i Der neue Rat der Verbandsgemeinde Pellenz hat sich zur konstituierenden Sitzung im Rathaus in Plaidt getroffen. Fotos: Marvin Conradi Foto: Marvin Conradi

Überraschung in der Verbandsgemeinde (VG) Pellenz: Nachdem die CDU-Fraktion die absolute Mehrheit im VG-Rat verloren hat, konnte diese bei der konstituierenden Sitzung im VG-Rathaus in Plaidt auch keinen Beigeordneten durch das Gremium bringen. In knappen Abstimmungen haben die Ratsmitglieder neben Tatjana Boos (SPD), Ehefrau des neuen Landrats Marko Boos (SPD), überraschend für den FDP-Kandidaten Sven Zavelberg votiert.