Pegel in der Vordereifel sinken: Aufräumarbeiten an Nette und Elz gehen weiter

Noch ist nicht überall in der Stadt Mayen und in den Bachgemeinden der Vordereifel nach der Überflutung Normalität eingekehrt. Insbesondere der Bereich um Gerberstraße bis hin zum Feuerwehrdepot war das Ziel von Räumungsaktionen am Freitag. Die höchste Flutwelle, die in Mayen je gemessen worden ist, hat gottlob keine Schäden an Leib und Leben verursacht. Aber die Schäden an Einrichtungen sind immens, auch mehrere Nettebrücken sind stark beschädigt worden. Zwar ist der Pegelstand am Freitag im Vergleich zum Vortag um gut einen Meter gefallen, „er verharrt jedoch immer noch auf einem hohen Niveau, ebenso wie das Grundwasser“, erläutert Mayens Pressesprecherin Jasmin Alter.