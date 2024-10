Passionsspiele in Rieden: Kirche wird 2025 zum Festspielort – Die Aufbauarbeiten laufen

Klares Bekenntnis für die Passionsspiele im Steinmetzdorf 2025: Nachdem 2017 zum letzten Mal das Leben und Leiden Jesu Christi in der Pfarrkirche St. Hubertus in Szene gesetzt wurde, wird die Passion in der Fastenzeit vom 8. März bis 20. April 2025 in der Pfarrkirche St. Hubertus erneut zu sehen sein. Die Vorbereitungen hierfür laufen. Auch der Aufbau der Bühne, die Proben des Passionschors und der Kartenvorverkauf sind in vollem Gange. Foto: Elvira Bell