Weiler/Nachtsheim

Wenn die drei- bis fünfjährigen Mädchen und Jungen der Froschgruppe der Kita Weiler in rund zehn Jahren im Waldstück „Freudenhaardt“ die ersten Früchte an den Esskastanien bewundern können, werden sie sich sicher gern an die Pflanzaktion mit Elke Schmidt-Ebi erinnern. Die Revierleiterin hatte kürzlich bei bestem Wetter mit den Kindern 15 Bäumchen gepflanzt und bereits einige Tage zuvor die entsprechende Fläche vorbereitet.