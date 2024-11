Plus Plaidt

O'zapft is: 1000 Menschen feiern zünftiges Oktoberfest in Plaidt

Von Elvira Bell

i Eine super Stimmung herrschte beim 14. Plaidter Oktoberfest zu später Stunde in der Hummerich-Halle. Insgesamt besuchten an beiden Veranstaltungstagen etwa 1000 Besucher die Traditionsveranstaltung von Wiesn-Wirt Thomas Petzenhauser. Foto: Elvira Bell

Für viele „durstige Kehlen“ ist das von Wiesn-Wirt Thomas Petzenhauser ins Leben gerufene und organisierte Plaidter Oktoberfest ein Muss im jährlichen Partykalender. Die 14. Auflage in diesem Jahr war gut besucht, rund 1000 Menschen feierten, sangen und tranken an zwei Tagen in der Hummerichhalle.