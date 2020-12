Mayen

Kaffee und Kuchen bei der Familie, Ostereiersuche im Garten, ein Besuch in der Kirche − das Osterfest, wie wir es traditionell kennen, wird es in diesem Jahr nicht geben. Besonders stark betroffen sind Senioren, die in Altenheimen leben, denn sie müssen in diesem Jahr auf den Besuch ihrer Liebsten verzichten.