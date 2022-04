In diesem Jahr durften sie es wieder: Mit archaisch anmutenden Holzinstrumenten und lautem Gekläpper zogen Kinder und Erwachsene an Karfreitag durch die Straßen der Eifeldörfer Arft und Langenfeld. Der Brauch, der mit seiner Lautstärke sprichwörtlich Tote wecken oder ganz sicher auch böse Geister verschrecken könnte, hat seinen historische Begründung in der Abwesenheit eines anderen Signals: dem des Glockengeläuts.