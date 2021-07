Ortsgemeinde Baar hat endlich gültigen Haushalt: Bebauungsplan und Errichtung einer Grillkotta am Kongresszentrum sind rechtens

Die Ortschaft Baar hat endlich einen Haushalt für das laufende Kalenderjahr. Nachdem Ortsbürgermeister Heribert Hänzgen am 13. Juni mit sofortiger Wirkung aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war, übernahm die Erläuterung des Zahlenwerkes in der jüngsten Ratssitzung VG-Bürgermeister Alfred Schomisch. Dieser nahm zunächst mit Freude zur Kenntnis, dass die Jahresabschlüsse für 2019 und 2020 weitaus besser, als in den ursprünglichen Kalkulationen veranschlagt, ausgefallen sind. „Insgesamt fast 600.000 Euro besser als geplant, was nun der freien Finanzspitze zugutekommt“.