St. Johann

Wegen Schäden an der Fahrbahnoberfläche und an den Schutzplanken ist die 1,2 Kilometer lange Gemeindestraße zwischen St. Johann und dem Nettetal seit dem 21. November für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Tagtäglich aber ignorieren Verkehrsteilnehmer diese von der Verkehrsbehörde angeordnete Sperrung. Die Absperrung im Nettetal wird an den Rand geschoben und muss von den Mitarbeitern der Ortsgemeinde täglich neu gesetzt werden. Am oberen Ende der Straße wird die Absperrung einfach umfahren. Warnbänder werden abgerissen.