St. Johann

In der Vordereifelgemeinde St. Johann wird der Friedhof als ein Ort der Begegnung, der Erholung und der lebendigen Erinnerung geschätzt. Der Ortsgemeinderat möchte diesen geschützten Raum, der von Besuchern jederzeit aufgesucht werden kann, auch in Zukunft als einen einladenden Ort der Begegnung erhalten und wieder mehr in das Bewusstsein der Menschen rücken.