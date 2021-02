Ontex-Stellenabbau: Oberbürgermeister Meid spricht mit Werkleiterin

Bestürzt hat sich Oberbürgermeister Dirk Meid über die Ankündigung der Firma Ontex gezeigt, am Standort Mayen Arbeitsplätze abbauen zu wollen. Dies wäre ein großer Verlust, sagt Meid laut einer Pressemitteilung. Und: „Wenn Mitarbeiter entlassen werden, dann trifft das auch immer den Standort und die Region.“ Dies sei auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass die „wirtschaftliche Lage in vielen Branchen ohnehin durch Corona beeinträchtigt ist und viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dadurch in Kurzarbeit sind.“