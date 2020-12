Online-Wunschbaumaktion in Mayen: Kindern zum Fest eine Freude machen

Mayen

Auch in diesem Advent können Bürger vom 1. bis zum 18. Dezember bei der Caritas-Wunschbaumaktion Familien mit finanziellen und sozialen Problemen unterstützen und Kindern zum Weihnachtsfest eine Freude machen. Neu hinzugekommen ist der Wunschbaum auf der Internetseite des Caritasverbandes, der über wunschbaum.caritas-mayen.de zu erreichen ist. Mit diesem zusätzlichen Angebot können Wünsche von zu Hause aus leicht erfüllt werden. Der Wunschbaum hängt voll mit Sternen, die zu einer Wunschbaumliste führen. Jeder Wunsch beinhaltet einen konkreten Bedarf, den die Mitarbeiter der Geschäftsstelle Mayen im täglichen Umgang mit ihren Klienten festgestellt haben. Möchte man einen Wunsch zwischen 10 und 50 Euro erfüllen, wird die Wunschnummer bei einer Überweisung unter dem Stichwort „Wunschbaum Mayen“ angegeben. Gleichzeitig können Wünsche auch am Caritas-Wunschbaum im Kundenzentrum der Energieversorgung Mittelrhein AG (EVM) in Mayen oder am Wunschbaum auf der Terrasse des Caritas-Mehrgenerationenhaueses St. Matthias in Mayen erfüllt werden. Auch in diesem Jahr wird die Wunschbaum-Aktion von den Pfarreien St. Bernhard in Mayen-Kürrenberg, St. Johannes der Täufer in St. Johann und St. Martin in Mayen-Alzheim unterstützt.