Oliver Lescher möchte Ortsvorsteher in Eich werden: „Für Eich für Euch“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Oliver Lescher. Ich bin 52 Jahre alt und bin als Kriminalbeamter bei der Polizei in Andernach tätig. Seit mehr als 20 Jahren lebe ich mit meiner Frau und unserer gemeinsamen Tochter in Eich. Neben meinem Beruf engagiere ich mich auch als zweiter Vorsitzender im TC Eich, wo ich meine Leidenschaft für Sport und Teamarbeit auslebe.

Mein politischer Werdegang

Als junger Erwachsener zeigte ich bereits früh Interesse an der SPD in meinem Heimatort. Seit dem Jahr 2019 bin ich in der SPD Andernach tätig und bin Mitglied im Stadtrat und Ortsbeirat in Eich.

Das sind meine Ziele als Ortsvorsteher

Ich möchte ein Ortsvorsteher für alle Bürgerinnen und Bürger sein. In meiner 36-jährigen Tätigkeit als Polizeibeamter habe ich gelernt, Probleme gemeinsam mit Menschen zu lösen und ihnen zuzuhören. Mir ist wichtig, die Belange unseres Stadtteils im Stadtrat und bei der Verwaltung einzubringen. Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist für mich ein zentrales Thema, weshalb ich mich auch weiterhin für ein Neubaugebiet in Eich einsetzen werde. Als Herzensprojekt sehe ich die Umgestaltung des Bolzplatzes an der Teichanlage an. Hier kann durch eine Aufwertung ein Ort für Jung und Alt entstehen, sowie ein Treffpunkt für sportliche Aktivitäten . Weiterhin möchte ich anregen, dass Fotovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden, wie der Kita und der Grundschule, installiert werden.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsvorsteher verändern?

Ich strebe nach deutlich sichtbaren Veränderungen für unseren Ort. Es ist wichtig, dass die Menschen Ergebnisse unserer politischen Arbeit sehen können. Die Bürgerinnen und Bürger sollen einen deutlichen Mehrwert durch mein Engagement erfahren. Ich arbeite dafür, dass unser Stadtteil moderner, grüner und attraktiver wird.

Das sind meine Ecken und Kanten

Fußball schauen und sich danach wieder aufregen

Das ist mein politisches Motto

Für Eich für Euch.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.