Andernach/Mülheim-Kärlich

Ohne Führerschein anderes Auto touchiert: Andernacher Polizei spürt flüchtigen Fahrer auf

i Symbolbild: dpa Foto: dpa

Ohne eine gültige Fahrerlaubnis, aber mit Alkohol im Blut hat ein 45-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Weißenthurm am Freitagabend einen Unfall auf der B 9 bei Mülheim-Kärlich verursacht und Fahrerflucht begangen. Laut einer Meldung der Polizei Andernach touchierte der Wagen des Mannes beim Überholen in Höhe des Industriegebiets auf der B 9 in Fahrtrichtung Andernach ein anderes Auto. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon. Doch er blieb nicht unentdeckt.