Pellenz

Ein Beitrag, der seit wenigen Tagen in den sozialen Medien – etwa bei Facebook und Telegram – kursiert und dort Hunderte Male geteilt wurde, sorgt in der Pellenz und darüber hinaus für Aufregung: „Ohne Corona-Testnachweis kein Personalausweis“ behauptet der Ersteller des Posts. Er habe am Freitag im Verbandsgemeinderathaus in Plaidt einen neuen Personalausweis beantragen wollen, das sei ihm aber verweigert worden, weil er keinen Nachweis über einen negativen Corona-Test vorgelegt habe. Man habe ihn dann aus dem Rathaus geworfen und gedroht, die Polizei zu rufen.