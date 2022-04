Die erhebliche Ausweitung des Busverkehrs seit dem Inkrafttreten des neuen ÖPNV-Konzeptes sorgt nicht bei allen Einwohnern des Kreises für Begeisterung. In der Gartenstraße in Polch leiden die Anwohner seit der Umstellung massiv unter den vielen zusätzlichen Fahrten durch ihre enge Gemeindestraße: Erschütterungen und Motorenlärm rauben ihnen bis in die tiefste Nacht den Schlaf.