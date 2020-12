Ochtendung

Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, sagt der Volksmund. Das, was sich in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses der Gemeinde Ochtendung bereits ankündigte, wurde jetzt bei der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag umgesetzt: Die Gemeinde löste das Vertragsverhältnis mit dem bisher beauftragten Planungsbüro auf. Dieses sollte die Verkehrsanlagen am Raiffeisenplatz umgestalten und den Platzbereich in seiner Gestaltung aufwerten.