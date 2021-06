Eine Anwohnerin der Straße „Auf‘m Zisselborn“ in Sichtweite der L 98 am Ortsausgang in Richtung Nettetal hat sich an die Bundestagsabgeordnete Mechthild Heil, Landrat Alexander Saftig, den Landtagsabgeordneten Torsten Welling und Ortsbürgermeister Lothar Kalter gewandt, um auf die Einschränkung ihrer Wohnqualität durch den Verkehrslärm sowie die CO2- und Staubbelästigung der L 98 hinzuweisen.