Ochtendung

Mit ungewöhnlich deutlichen Worten haben Mitglieder der CDU-Fraktion in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses der Gemeinde Ochtendung die Leistungen des von der Gemeinde beauftragten Planungsbüros für Projekte im Rahmen des Programms „Ländliche Zentren“ kritisiert. Diplom-Ingenieur Christoph Bökenbrink stellte die vom Büro WSW-Partner aus Kaiserslautern entwickelten Planungsvarianten zur Umgestaltung des Raiffeisenplatzes vor. „Seit sechs Jahren doktern wir an diesen Dingen herum“, sagte CDU-Fraktionssprecher Torsten Welling verärgert. Er halte es nicht für möglich, eine Entscheidung über die drei Varianten zu treffen, so Welling. Die CDU erwarte, dass hier zielgerichteter geplant werde.