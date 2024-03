Ochtendunger CDU nominiert Kandidaten: Bewerber stellen sich bei Bürgerempfang vor

Nachdem die Ochtendunger CDU bereits mit Hans-Georg Hammes ihren Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahlen am 9. Juni präsentiert hat, wurde nun auch die Liste für den Ortsgemeinderat aufgestellt.

Vertreten sei ein „breites Personaltableau aus bereits erfahrenen Kommunalpolitikern, politischen Neulingen, Kandidaten aus unterschiedlichsten Berufsfeldern sowie in der Gesellschaft vielfach ehrenamtlich aktiven Menschen“, schreibt der CDU-Vorsitzende und Landtagsabgeordnete Torsten Welling in einer Pressemitteilung.

Die nominierten Kandidaten bilden das Team rund um CDU-Bürgermeisterkandidat Hans-Georg Hammes, der die Liste auf Platz eins anführt. Folgende Personen folgen Hammes auf der CDU-Liste: Torsten Welling, Claudia Neus, Jürgen Endres, Alexandra Röder, Frank Hastenteufel, Laura Welling, Georg Hollmann, Sabine Stockschläder, Maximilian Rühle, Kevin Merkler, Alois Oster, Marco Serger, Ruth Wickert, Jörg Neus, Sandra Merkler, Simon Giebel, Daniela Neises, Max-Josef Kerschnitzki, Dietmar Breuer, Stefan Müller und Helmut Schumacher.

„Die CDU-Mannschaft können Sie an unserem Bürgerempfang am 14. April um 10 Uhr im Foyer der Wernerseckhalle noch näher kennenlernen“, so Bürgermeisterkandidat Hammes. red