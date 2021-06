Der Stadtrat von Ochtendung hat sich einstimmig für den Bau eines neuen Bauhofs im künftigen Gewerbegebiet an der Koblenzer Straße am östlichen Ortsrand entschieden. Damit hob das Gremium in seiner jüngsten Sitzung einen bestehenden Beschluss vom Oktober 2020 auf, der ursprünglich einen Standort am alten Bahnhof favorisiert hatte. Man habe damit auf die jüngsten Veränderungen rund um das neue Gewerbegebiet reagieren wollen, sagte Ortsbürgermeister Kalter der RZ.