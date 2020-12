Ochtendung

Wenig erfreuliche Entscheidungen musste jetzt der Sozial- und Kulturausschuss von Ochtendung für die noch ausstehenden Volksfeste der zweiten Jahreshälfte treffen. Dabei herrschte schnell Einigkeit: Der beliebte Umzug an St. Martin wird in diesem November wegen der geltenden Corona-Schutzverordnung in seiner gewohnten Form nicht stattfinden können. Konkret heißt dies: Es wird kein gemeinsames Durchwandern der Straßen geben, keine Livemusik, kein abschließendes Feuer.