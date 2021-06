Ochtendung gibt grünes Licht für Solarpark: Anlage kann bis 3,5 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren

Der Gemeinderat von Ochtendung hat einstimmig beschlossen, dass private Investoren einen Solarpark in der Nähe des Mitfahrerparkplatzes an der A 48 errichten können. Jetzt gab es grünes Licht zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Bei dem betroffenen Grundstück handelt es sich um eine rund 41.300 Quadratmeter große Parzelle zwischen der Autobahnabfahrt Ochtendung der A 48 und der L 52 zwischen Polch und Koblenz-Metternich. Mit der Anlage könnten gut 3,5 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugt werden, heißt es in dem Antragsschreiben.