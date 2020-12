Mayen

Die Mayener haben es in der Hand: Wer soll in den kommenden acht Jahren ihr Stadtoberhaupt sein? Drei Kandidaten treten bei der Oberbürgermeisterwahl am 13. September an: Sandra Karduck (CDU), Dirk Meid (SPD) und Amtsinhaber Wolfgang Treis (Grüne). Die RZ hat bei ihnen nachgefragt, wie sie den bisherigen Wahlkampf erlebt haben und was sie sich für den Endspurt bis zum Wahltag in gut zwei Wochen noch vorgenommen haben.