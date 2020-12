Mayen

Dirk Meid (SPD) heißt der Sieger des ersten Wahlgangs der Mayener Oberbürgermeister-Wahl. Er erhielt am Sonntag 43,34 Prozent der Stimmen und schnitt damit gut zehn Punkte besser ab als Wolfgang Treis (Grüne) auf Rang zwei. Für den amtierenden Oberbürgermeister stimmten 33,03 Prozent der Wähler. Zwischen diesen beiden Kandidaten wird sich bei der Stichwahl am 27. September entscheiden, wer in den kommenden acht Jahren die Geschicke der Stadt leiten darf. Aus dem Rennen ausgeschieden ist Sandra Karduck (CDU). Die Kandidatin der Christdemokraten kam lediglich auf 23,63 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 46,77 Prozent.