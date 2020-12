Mayen

Vom Knüppchen aus, sagt Dirk Meid, kann man ganz Mayen in den Blick nehmen. Für einen, der am kommenden Sonntag neuer Oberbürgermeister der Stadt werden will, ist das natürlich nicht die schlechteste Perspektive. Neben dieser Symbolik gibt es aber noch andere Gründe, warum sich der SPD-Kandidat für die OB-Wahl genau diesen Ort für ein Treffen mit der Rhein-Zeitung ausgesucht hat.