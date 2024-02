Plus Kreis MYK Obstbäume fachgerecht beschneiden: Kreis MYK bietet Kurse auf Streuobstwiesen an Für den dauerhaften Erhalt von Streuobstwiesen und für eine hohe Qualität der Früchte sind der regelmäßige und fachgerechte Schnitt sowie die Pflege der Bäume erforderlich.

Aus diesem Grund bietet die Integrierte Umweltberatung in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Kalt, Spay, Nickenich und Polch kostenfreie Schnitt- und Pflegekurse an, für die keine Vorkenntnisse erforderlich sind, teilt die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz mit. Die Ganztageskurse gliedern sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Die Theorie findet in Räumlichkeiten statt, ...