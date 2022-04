Polch/Montabaur

Oberfläche defekt: Wieder Baustelle auf der A 48

Nanu, was tut sich denn da wieder auf der Autobahn 48 in Richtung Koblenz? Gefühlt ist die Sanierung der Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Polch und Ochtendung nur ganz wenige Jahre her, da wird erneut an der Straßenoberfläche gearbeitet. Seit gut zwei Wochen ist deswegen nur eine einstreifige Verkehrsführung eingerichtet.