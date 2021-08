Notunterkunft in Mendig: So angenehm wie möglich

Seit Freitag hat das Containerdorf Mendig geöffnet für Opfer der Flutkatastrophe, die vor dem Nichts stehen: keine Unterkunft mehr, keine Möglichkeit, privat oder in Hotels unterzukommen. Einige Tage dauerte es, ehe die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) einen Betreiber für das binnen kürzester Zeit installierte Dorf nennen konnte. Am Donnerstagabend hieß es dann: Die Mülheim-Kärlicher Firma I-Motion wird den Betrieb kurzfristig übernehmen. I-Motion hat bereits die Containerinfrastruktur gestellt und ist als Veranstalter von großen Musikfestivals, vor allem durch des Technofestivals Nature One bekannt.