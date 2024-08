Mayen

Notstand in Mayen: Kinderarztpraxis muss im September schließen

i Der Wegfall der Kinderarztpraxis im MVZ Mayen dürfte einen Notstand in der Region hervorrufen. Foto: Thomas Brost

Es ist eine traurige Nachricht für Eltern in Mayen und der Region: Aufgrund eines Personalengpasses sieht sich das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Mittelrhein gezwungen, die Versorgung in der Praxis für Kinder- und Jugendmedizin in Mayen ab Montag, 2. September, bis auf Weiteres einzustellen. „Wir bedauern diesen Schritt sehr und arbeiten mit Hochdruck daran, den Praxisbetrieb so schnell wie möglich wiederaufzunehmen“, sagt Sabine Krause, Geschäftsbereichsleiterin MVZ Mittelrhein.