Kruft

Der Bauboom in den vergangenen Jahren freute die Krufter Politiker einerseits, stellte sie aber auch vor Probleme, da nun nicht mehr genügend Platz für alle Krufter Kleinkinder in der Kita St. Marien ist. Um bis zum Neubau des Kindergartens allen Kindern zeitnah eine Betreuung zu gewährleisten, musste sich der Ortsgemeinderat nun mit der Frage auseinandersetzen, in welchen Räumlichkeiten eine provisorische Lösung für zwei Kita-Gruppen errichtet werden kann.