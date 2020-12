Mendig

Die steigenden Infektionszahlen stellen den Einzelhandel, der seit Beginn der Pandemie auch in der Vulkanstadt mit Umsatzeinbußen zu kämpfen hat, auf eine harte Probe. Die derzeitige Corona-Situation macht auch vor dem ursprünglich für den 8. November geplanten Bratapfelsonntag nicht Halt. An diesem Tag hätte die Werbegemeinschaft VG Mendig e. V. ihren Besuchern neben ihrem Sortiment mehr als 1000 frisch zubereitete Bratäpfel sowie ein Unterhaltungsprogramm in der Innenstadt serviert. Doch nun fällt der verkaufsoffene Sonntag, der alljährlich in der nahenden Vorweihnachtszeit Umsatz generiert und sich als Publikumsmagnet etabliert hat, coronabedingt aus.