Bischof Nikolaus von Myra gehört heutzutage zu den meistverehrten und beliebtesten Heiligen der Kirche. Er gilt in der Volksfrömmigkeit als Helfer in fast allen Nöten. Weltweit stehen Pfarrkirchen unter dem Patronat, des wohl am 6. Dezember um das Jahr 343 verstorbenen barmherzigen und kinderfreundlichen Priesters. Er wurde schon früh als Bischof gewählt.