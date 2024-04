Plus Nickenich Nickenicher Rat stimmt Flüchtlingsunterkunft zu – 30 Einzelcontainer im Baggerado Von Justin Buchinger i Noch rollen im Baggerado in Nickenich die Maschinen. Ab dem 1. Juni will die Verbandsgemeinde Pellenz das Gelände anmieten und mit Wohncontainern Raum für bis zu 30 geflüchtete Menschen schaffen. Foto: Rico Rossival Der Ortsgemeinderat Nickenich hat der Nutzungsänderung des Baumaschinenerlebnisparks Baggerado zu einer Flüchtlingsunterkunft zugestimmt. Lesezeit: 1 Minute

Die Verbandsgemeinde (VG) Pellenz will das Gelände ab dem 1. Juni pachten und dort Wohncontainer für bis zu 30 Geflüchtete aufstellen). Dies sei nötig, da der Bedarf an Wohnraum in der Verbandsgemeinde immer größer wird, heißt es in der Beschlussvorlage. Dadurch sei die dezentrale Unterbringung von geflüchteten Menschen, wie sie ...