Nickenich

Willi Bartz' Herz schlug für die Musik, für den Gesang und für den Pellenzort Nickenich, an den es Bartz mit seiner Frau Alice im Jahre 1978 berufsbedingt hingezogen hatte. So jedenfalls heißt es in dem Refrain des von ihm 1979 komponierten und getexteten Liedes „Oh du mein Nickenich“, das zur Nationalhymne von Nickenich avancierte. So schreibt es der Männerchor Nickenich in einer Pressemitteilung. Jetzt ist Willi Bartz nach kurzer Krankheit im Alter von 81 Jahren gestorben.