Plus Mendig

Nicht nur am Beckenrand aufpassen: Tabea Frost hat als Leiterin des Mendiger Vulkanbades viele Aufgaben

Von Elvira Bell

i Von wegen nur am Beckenrand stehen, Tabea Frost hat auch mit der Technik der Vulkanbades alle Hände voll zu tun. Foto: Elvira Bell

Von wegen Baywatch-Feeling am Strand von Malibu mit spannenden Einsätzen und romantischen Abenteuern: Es ist 8 Uhr morgens im Vulkanbad: Für Tabea Frost und ihr Team beginnt die Arbeit schon lange, ehe um 10 Uhr das Freibad seine Pforten öffnet und die ersten Badegäste die Becken und das idyllisch gelegene Areal bevölkern. So auch am Samstag, als über den Tag verteilt 1400 Badegäste das Vulkanbad besuchten.