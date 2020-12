Neues Wohnquartier in Ochtendung: Investor scheitert mit Einzelbauantrag

Ochtendung

Auf dem Areal des früheren Lidl-Marktes und des Anwesens der Familie Löhrer im Ochtendunger Kanalweg soll nach Ansinnen eines Investors neue Wohnbebauung entstehen. Insbesondere ein geplantes Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten direkt an der Straße stößt aber auf teils erbitterten Widerstand der direkten Anwohner (RZ berichtete). Ein geordnetes Bebauungsplanverfahren läuft derzeit. Noch bevor dieses allerdings abgeschlossen ist, preschte der Investor jetzt mit einem gesonderten Einzelbauantrag vor. Das Ziel: die Freigabe für das Mehrfamilienhaus samt Tiefgarage durch die Ortsgemeinde bereits vor dem Ende des Verfahrens. Die entsprechenden rechtlichen Voraussetzungen nach §36 Baugesetzbuch, so attestiert es die Verwaltung in einer Beschlussvorlage, seien erfüllt.