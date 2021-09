Die Verbandsgemeinde Pellenz wird in den nächsten Jahren in die Feuerwehr investieren und ein neues Löschfahrzeug für Plaidt erwerben. Der Verbandsgemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig einer Ausschreibung für ein Tanklöschfahrzeug 3000 zu. Das neue Fahrzeug soll das momentan eingesetzte Modell TLF 16/25 ersetzen.