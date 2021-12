Es gibt ein weiteres Corona-Schnelltestzentrum in Andernach. In den ehemaligen Räumen des Rossmann-Drogeriemarktes in der Stadthausgalerie wurde erneut ein Schnelltest-Zentrum eröffnet, das von den Althoff Apotheken in Kooperation mit der Stadt Andernach und Mitorganisator Tim Rübenach betrieben wird.